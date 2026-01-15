Em meio a rumores de renúncia, torcida do São Paulo protesta contra Casares no Morumbis

A torcida do São Paulo guiou alguns protestos durante o jogo contra o São Bernardo nesta quinta-feira (15), em partida que acontece no Morumbis pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Tanto durante as pausas para hidratação quanto no intervalo, gritos de "Ei, Casares, vai tomar no c*", quanto "Casares, quebra meu galho, sai do São Paulo e vai para casa do car****" foram ouvidos.

Além disso, a reportagem do Lance! apurou que a polícia presente no Morumbis impediu a entrada de faixas e adesivos com mensagens de protesto direcionadas ao atual presidente, em um contexto já pressionado. Uma torcedora relatou, inclusive, que foi barrada ao tentar acessar o estádio vestindo uma camisa com teor de protesto. Inclusive, faixas de protestos foram retiradas pela polícia das arquibancadas.

(Foto: Reprodução)

Casares passará por votação do impeachment na sexta-feira

Nesta sexta-feira (16), está marcada a votação impeachment do presidente Julio Casares pelo Conselho Deliberativo. A votação acontecerá no Morumbis.

O novo modelo da reunião foi protocolado por Olten Ayres em novo edital. Antes, o processo previa quórum presencial de 75%, exigia também 75% dos votos favoráveis ao impeachment, o que correspondia a 192 votos, e não permitia votação online. Agora, o quórum presencial segue sendo de 75%, mas a aprovação do impeachment passa a exigir dois terços do total de conselheiros, totalizando 171 votos favoráveis, além da autorização para a realização de votos de forma online.

Porém, algumas frentes dizem que existe uma possibilidade que Julio Casares peça a renúncia do seu cargo ainda nesta quinta-feira, após o jogo contra o São Bernardo, algo que estaria em suas mãos e sendo apoiado, inclusive, por aliados.

