Com Jonathan Calleri de volta, o São Paulo definiu a escalação para enfrentar o São Bernardo em jogo que acontece nesta quinta-feira, dia 15 de janeiro, às 21h45 (de Brasília). A partida será no estádio do Morumbis.

continua após a publicidade

A volta do argentino é uma das grandes novidades. Começando no banco de reservas, o camisa 9 não era relacionado desde a sua ruptura do LCA, que aconteceu em abril do último ano. Recuperado, não esteve presente na estreia contra o Mirassol, mas volta a ser opção de Hernán Crespo.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Inclusive, a escalação está com algumas mudanças em relação ao último jogo. Com Maik suspenso, Cédric Soares assume a posição no lado direito, enquanto Hernán Crespo também muda o sistema defensivo, que chega com Cédric, Arboleda, Sabino e Wendell.

continua após a publicidade

O meio será formado por Pablo Maia, Danielzinho e Lucas Moura. Completando o trio ofensivo, Lucca, Ferreirinha e Tapia.

O São Paulo vive um momento bastante complicado. O time foi derrotado por 3 a 0 no jogo de estreia do estadual, contra o Mirassol, e na sexta-feira (16) encara a votação do Conselho Deliberativo que definirá o futuro de Julio Casares.

Calleri não joga desde abril (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Escalação do São Paulo

A escalação do São Paulo será formada por Rafael; Cédric, Arboleda, Sabino e Wendell; Pablo Maia, Danielzinho e Lucas Moura; Lucca, Ferreirinha e Tapia.

continua após a publicidade

➡️Aposte na vitória do Tricolor

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.