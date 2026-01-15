São Paulo é alvo de inquérito por problemas de acessibilidade no Morumbis

Em meio a uma série de escândalos voltados para o São Paulo nos últimos dias, foi protocolado um inquérito civil no Ministério Público direcionado a falta de acessibilidade no estádio do Morumbis.

continua após a publicidade

O Lance! recebeu o documento na íntegra. A investigação prevê a realização de uma vistoria técnica no local pela CADU (Coordenação de Acessibilidade e Desenho Universal) para avaliar as condições oferecidas às pessoas com deficiência.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O caso é atribuído à atual gestão do clube e reforça cobranças por adequações estruturais. O caso também está sendo acompanhado pelos representantes da Torcida Tricolor PCD afirmam que seguirão acompanhando e pressionando até que o estádio se torne plenamente acessível e adequado a todos os tipos de deficiência.

continua após a publicidade

Entre os pontos levantados estão a quantidade insuficiente de vagas de estacionamento para PCD, ausência de piso tátil, presença de barreiras visuais, questionamentos sobre o número mínimo de assentos disponíveis, irregularidades nos sanitários, falta de cobertura de proteção e de tomadas de energia, restrições ao uso de elevadores e ausência de intérprete de Libras. Foi citado como exemplo a partida contra o Atlético Nacional, válida pela Copa Libertadores, do último ano.

CADU deve averiguar as condições do estádio (Foto: Izabella Giannola / Lance!)

Defesa do São Paulo se manifesta

Em sua defesa, o São Paulo Futebol Clube afirmou que já havia ouvido anteriormente as sugestões apresentadas pela representante. Em relação à partida realizada em 19 de agosto de 2025, o clube informou que o novo espaço destinado a pessoas com deficiência ainda não havia sido homologado pelos órgãos competentes, motivo pelo qual não foi liberado naquela data.

continua após a publicidade

O clube destacou ainda que o novo espaço já foi inaugurado e que vem cumprindo rigorosamente o projeto executivo e o cronograma de obras apresentados no âmbito do Inquérito Civil nº 14.0725.0000388/2010-1.

Em nova manifestação, o clube sustentou que o piso tátil existente no setor PCD e nos demais setores atende às normas técnicas vigentes e que não há norma técnica ou legal que obrigue a instalação de tomadas elétricas nesses espaços. O São Paulo também argumentou que o item 10.3 da NBR 9050 não impõe a obrigatoriedade da presença de intérpretes de Libras em jogos de futebol, uma vez que não há diálogos durante as partidas.

Por fim, o São Paulo declarou que as vagas de estacionamento e suas sinalizações estão em conformidade com as exigências técnicas e legais. O clube se comprometeu a intensificar a fiscalização e orientar os torcedores a permanecerem sentados, afirmou que não há redução indevida de espaçamento no setor destinado a PCD, que as rotas de fuga atendem às normas técnicas e que os problemas apontados nos sanitários já foram corrigidos.