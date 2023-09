Após anos na Europa, um ídolo retorna ao São Paulo para fazer o clube campeão. A situação de Lucas Moura não é inédita na história do clube. Em 1998, Raí também retornou ao time do Morumbi com uma missão especial: fazer o São Paulo campeão do Paulistão em cima do Corinthians – como de fato o fez, com direito a um gol na vitória por 3 a 1.