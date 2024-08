Foto: Marco Miatelo/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 15/08/2024 - 22:09 • São Paulo (SP)

Após empatar sem gols pelo jogo de ida das oitavas de final contra o Nacional-URU, pela Libertadores, o técnico do São Paulo, Luís Zubeldía, falou sobre a dificuldade de atuar no gramado do Estádio Gran Parque Central, e também explicou a estratégia que usou para que o time paulista voltasse para casa com um bom resultado.

- É importante, a cada partida, detectar onde estão os espaços. Temos alguns jogadores para jogar atrás da linha de atacante. O Lucas pela direita, centro e esquerda. O Rato com a perna invertida, Ferreira também. Luciano no meio, dependendo do jogo. Às vezes, controlamos as situações de ataque com um jogador em uma posição, depois em outra. Temos essa flexibilidade como equipe. Em geral, isso nos ajuda - avaliou o treinador argentino.

- O que tem é o contexto. Tem campos mais lentos de condução, outros mais rápidos. Isso muda um pouco. Hoje havia vento, o passe longo fica mais difícil, mas é Copa. Tínhamos de fazer bem a construção e defender bem os cruzamentos. Tentamos situações e não conseguimos - completou Zubeldía.

São Paulo e Nacional-URU voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (22), às 19h, no Morumbis, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis, enquanto uma vitória simples classifica qualquer uma das equipes.