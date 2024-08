(Photo by DANTE FERNANDEZ / AFP)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 15/08/2024 - 20:56 • São Paulo (SP)

O São Paulo foi a Montevidéu encarar o Nacional-URU, na noite desta quinta-feira (15), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, e o confronto, sem grandes emoções, terminou empatado sem gols. O técnico Luís Zubeldía não teve problemas em escalar sua equipe, que teve força máxima principalmente, no ataque. No entanto, não foi eficiente. Com o resultado, um novo empate na volta levará a decisão para os pênaltis, enquanto qualquer vitória garantirá a vaga nas quartas de final. O jogo decisivo está marcado para a próxima quinta-feira (22), às 19h, no Morumbis.

O jogo

Foi um primeiro bem fraco para um jogo de oitavas de final de Libertadores. O São Paulo não conseguiu assustar o gol de Mejía, enquanto o Nacional, apesar de não ter conseguido criar grandes chances, deu um pouco mais de trabalho, principalmente em chute de fora da área de Oliva. No mais, jogo morno e longe de tirar o placar do zero.

No segundo tempo, o baixo rendimento das equipes continuou. O Tricolor só foi levar certo perigo aos 27 minutos, quando Calleri invadiu a área e bateu cruzado, obrigando Mejía a defender. No entanto, o árbitro pegou impedimento na jogada. Na sequência, foi a vez de Rafael trabalhar, após desvio de cabeça que Zabala furou. As equipes pareciam jogar pelo empate e, no fim, foi esse mesmo o resultado.

O que vem por aí?

Agora, o Tricolor volta a campo para encarar o Palmeiras, no domingo (18), às 16h, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. O jogo não é apenas importante por se tratar de um grande clássico, mas também por valer vaga no G4, já que os dois times têm 38 pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

Nacional-URU 0 x 0 São Paulo

Copa Libertadores - Oitavas (Jogo de ida)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 15 de agosto de 2024, às 19:00h;

📍 Local: Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu (URU);

🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG).

⚽Escalações

Nacional-URU (Técnico: Martín Lasarte)

Luis Mejía, Leandro Lozano, Sebastián Coates, Diego Polenta e Gabriel Báez; Lucas Sanabria, Christian Oliva e Maurício Pereira; Antonio Galeano, Ruben Bentancourt e Jeremía Recoba.

São Paulo (Técnico: Luís Zubeldía)

Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri.