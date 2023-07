Erick vem aí?

Sem dúvidas, um dos nomes mais cogitados nesta janela foi de Erick, um dos destaques do Ceará. O jogador despertou interesse do São Paulo principalmente por ser um pedido de Dorival Júnior, que trabalhou com o ponta no último ano. O Ceará apresentou uma proposta de renovação de contrato. De acordo com informações apuradas pela reportagem do Lance!, membros do clube nordestino revelaram que, como o atual vínculo do atleta expira no final do ano, uma nova oferta foi feita a Erick, incluindo uma valorização salarial e um contrato mais longo. Até então, a intenção é que o Tricolor busque um pré-contrato, mas que o jogador só chegue, de fato, ao clube no começo do próximo ano.