Em jogo válido pela terceira rodada do Paulistão, São Paulo e Portuguesa vão se enfrentar na tarde deste sábado (27), às 18h, no Estádio do Morumbis, em busca de seguir com o sonho de levantar a taça do torneio. O Tricolor tem uma vitória e um empate, enquanto a Lusa venceu na estreia e perdeu o segundo confronto na competição.