‘Descontaminado’, Zubeldía defende crias do São Paulo

Escrito por Rafael Marson • Publicada em 14/05/2024 - 00:05 • São Paulo (SP)

Depois da vitória do São Paulo por 2 a 1, contra o Fluminense, Zubeldía saiu na defesa de Patryck e Juan, duas Crias de Cotia bastante contestadas.

Segundo o técnico, antes de assumir o cargo de treinador, é preciso se 'descontaminar' das opiniões que vieram antes e escalar um time com base no que está sendo visto nos treinamentos e no seu trabalho. Ao falar de Patryck, tomou como exemplo a convocação do lateral para a Seleção Sub-17.

- Um técnico novo, no caso eu, chega livre do conhecimento das críticas com alguns jogadores e tem liberdade para tomar suas decisões com base nos treinos. É preciso tomar decisões não pelo o que dizem e sim pelo que vejo. Se o Patryck jogou pela Seleção Sub-17, por que não pode jogar aqui? - disse durante a coletiva de imprensa.

- Oscilou, normal para um jovem. Sei de futebol e jovens, terá partidas boas e ruins. Tomara que tenha mais partidas boas, senão ele saberá as consequências- completou.

Zubeldía à beira do gramado do Morumbis (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Quanto a Juan, que tem um pouco mais de experiência no profissional, o colocou logo na sucessão de Calleri, destacando as qualidades do jovem centroavante.

- O mesmo com Juan. Possivelmente ele é o centroavante mais centroavante do elenco, depois de Calleri. Questionamentos para um centroavante que não está marcando vai ter, mas se a equipe tem gols de outra posição, seu trabalho hoje foi muito bom, gerou situações de gol - concluiu.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 1 FLUMINENSE

6ª RODADA - SÉRIE A DO CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 13 de maio de 2024, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP);

⚽ Gols: Bobadilla e Arboleda (São Paulo); Igor Vinícius (GC - Fluminense)

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS);

🚩 Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (FIFA-RN).

⚽ ESCALAÇÕES:

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Bobadilla, Alisson e Nestor; Luciano, Juan e André Silva.

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Marquinhos, Antônio Carlos, Manoel e Diogo Barbosa; Martinelli, Lima e Alexsande; Keno, Jhon Arias e Kauã Elias.