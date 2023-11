Desde antes da conquista da Copa do Brasil, o nome de Luciano começou a ser ventilado em equipes da Arábia Saudita, como o Damac Saudi Club. Na época, tendo em vista a proximidade da decisão, o camisa 10 negou por desejo de permanecer no São Paulo e conquistar o título. Entretanto, o futuro do atacante ainda está incerto. Mas segundo as palavras de Dorival Júnior, por parte do treinador, o desejo é contar com Luciano para 2024.