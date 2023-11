Com a vitória contra o Cruzeiro por 1 a 0, o São Paulo chegou a 42 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro e está cada vez mais próximo dos 45 pontos - que garantem uma segurança maior da equipe na competição. Rafinha, líder do elenco e veterano, explicou qual o planejamento do Tricolor na reta final da competição.