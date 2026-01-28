O São Paulo definiu a escalação para enfrentar o Flamengo em estreia do Campeonato Brasileiro. O Tricolor vai a campo nesta quinta-feira, dia 28 de janeiro, às 21h30 (de Brasília). O jogo acontece no estádio do Morumbis.

continua após a publicidade

Hernán Crespo destacou que tem a competição como foco. O treinador voltou com o sistema de três zagueiros.

Com Rafael no gol, Arboleda, Alan Franco e Sabino fecham a defesa. Maik, Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio e Enzo Diaz compõem o meio-campo, enquanto o setor ofensivo será formado porLuciano e Calleri.

Ryan Francisco e André Silva, além de Paulinho, são desfalques por lesão.

O Tricolor chega pressionado. A diretriz de Hernán Crespo é priorizar o Campeonato Brasileiro, mas sem poder abandonar o Paulistão, já que a equipe segue ameaçada de rebaixamento. Em busca de resultados, o São Paulo reconhece a dificuldade do confronto, mas sabe que um resultado positivo seria o cenário ideal. Até aqui, o time soma apenas uma vitória na temporada.

continua após a publicidade

Hernán Crespo definiu escalação do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Do outro lado, o Flamengo inicia a competição tentando reagir, após ter sido derrotado em três das últimas quatro partidas. Sob o comando de Filipe Luís, o Rubro-Negro busca superar a fase irregular e somar pontos fora de casa na rodada de estreia. Diferentemente do São Paulo, o clube carioca não enfrenta conflitos políticos no momento.

+ Aposte na vitória do Tricolor na estreia do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Veja a escalação do São Paulo

A escalação do São Paulo para enfrentar o Flamengo será formada por Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Maik, Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio e Enzo Diaz; Luciano e Calleri.