CBF divulga local do último jogo do São Paulo como mandante nesta temporada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou os detalhes do último jogo do São Paulo como mandante na temporada. No dia 3 de dezembro, o Tricolor enfrenta o Internacional, na Vila Belmiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima da competição.

Havia dúvida se o jogo seria mandado na Vila Belmiro ou se o Tricolor teria uma última partida no Morumbis. Com a divulgação da tabela, ficou definido que o time só voltará a atuar em seu estádio em 2026. Por conta do calendário de shows, o São Paulo não conseguirá usar o Morumbis por quase um mês. Contra o Internacional, existia a possibilidade de ser montado um sistema para que a equipe atuasse em casa.

Na data do jogo, o Morumbis estará em processo de manutenção do gramado, que terá permanecido tampado durante todo esse período.

A partida entre São Paulo e Juventude, marcada para o dia 23 de novembro, também acontecerá no estádio santista.

Vila Belmiro recebeu São Paulo x Flamengo (Foto: Iza Giannola / Lance)

Veja a sequência de shows do Morumbis neste fim de ano

Imagine Dragons: 31 de outubro e 1º de novembro

Linkin Park: 8 de novembro

Dua Lipa: 15 de novembro

Oasis: 22 e 23 de novembro

Veja quais são as rodadas finais do São Paulo