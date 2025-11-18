menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

CBF divulga local do último jogo do São Paulo como mandante nesta temporada

CBF detalhou tabela do Tricolor

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 18/11/2025
18:31
Hernán Crespo, técnico do São Paulo
imagem cameraSão Paulo tem detalhes das últimas rodadas do Brasileiro (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou os detalhes do último jogo do São Paulo como mandante na temporada. No dia 3 de dezembro, o Tricolor enfrenta o Internacional, na Vila Belmiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima da competição.

Havia dúvida se o jogo seria mandado na Vila Belmiro ou se o Tricolor teria uma última partida no Morumbis. Com a divulgação da tabela, ficou definido que o time só voltará a atuar em seu estádio em 2026. Por conta do calendário de shows, o São Paulo não conseguirá usar o Morumbis por quase um mês. Contra o Internacional, existia a possibilidade de ser montado um sistema para que a equipe atuasse em casa.

Na data do jogo, o Morumbis estará em processo de manutenção do gramado, que terá permanecido tampado durante todo esse período.

A partida entre São Paulo e Juventude, marcada para o dia 23 de novembro, também acontecerá no estádio santista.

Vila Belmiro recebe São Paulo x Flamengo (Foto: Iza Giannola / Lance)
Vila Belmiro recebeu São Paulo x Flamengo (Foto: Iza Giannola / Lance)

Veja a sequência de shows do Morumbis neste fim de ano

  • Imagine Dragons: 31 de outubro e 1º de novembro
  • Linkin Park: 8 de novembro
  • Dua Lipa: 15 de novembro
  • Oasis: 22 e 23 de novembro

Veja quais são as rodadas finais do São Paulo

  • 20/11 — Corinthians x São Paulo, na Neo Química Arena
  • 23/11 — São Paulo x Juventude, na Vila Belmiro
  • 27/11 — Fluminense x São Paulo, no Maracanã
  • 03/12 — São Paulo x Internacional, na Vila Belmiro
  • 07/12 — Vitória x São Paulo, no Barradão

