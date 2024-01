CHATEAÇÃO COM A RESERVA

Além de enxergar James com uma função muito específica em campo, Carpini foi enfático ao afirmar quer não podia garantir a titularidade no time ao jogador. É verdade que muito dessa resposta vem pelo fato de que Carpini tinha comandado apenas um treinamento na equipe até então. De qualquer forma, a resposta também está respaldada pela maneira que o técnico enxerga o futebol, organizando a equipe com as peças em melhores condições para cada partida.