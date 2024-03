Nos pênaltis, Novorizontino elimina o São Paulo no Morumbis e está na semifinal do Paulistão

Foto: Mauro Horita e Rebeca Reis / Ag. Paulistão







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 17/03/2024 - 20:28 • São Paulo (SP)

Histórico! O Novorizontino está classificado para a semifinal do Paulistão. O time venceu o São Paulo, nos pênaltis, no Estádio do Morumbis, na noite deste domingo (17), após empate por 1 a 1 no tempo normal, que teve gols de Rômulo e Ferreirinha.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nas cobranças, o time visitante fez 5 a 4 no Tricolor, que perdeu dois chutes, com Michel Araújo e Diego Costa. Pelo lado do Novorizontino, apenas Lucca desperdiçou.

⚽COMO FOI A PARTIDA?

O primeiro tempo começou com um susto para os donos da casa. Rômulo, com apenas 12 minutos de jogo, abriu o placar de cabeça para o Novorizontino no Morumbi. Após o gol, o Tricolor reagiu com o apoio de mais de 55 mil pessoas, e Ferreirinha aproveitou ótima jogada de Lucas para empatar. O atacante, no entanto, saiu machuado após o gol. Os dois times ainda tiveram chances de sair do empate ainda no primeiro tempo, sem sucesso.

Foto: Gustavo Ribeiro / Novorizontino

O que vem por aí?

O segundo tempo continuou frenético, com chances dos dois lados, mas as principais para os donos da casa. Lucas Moura conduzia o meio-campo tricolor e brilhava em jogadas individuais. Do lado são-paulino, Luciano, André Silva, James Rodríguez e Erick arriscaram na tentativa de virar o jogo, mas não deu tempo. A decisão foi para as pênaltis.

O que vem por aí?

O Novorizontino está na semifinal do Paulistão e aguarda o fim da rodada para saber seu próximo adversário. Palmeiras e Bragantino também já têm vaga na próxima fase.

➡️ Veja confrontos do mata-mata do Paulistão

✅ SÃO PAULO 1 (4) x (5) 1 NOVORIZONTINO

Quartas de final do Paulistão - Jogo único

Data e horário: domingo, 17 de março de 2024, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Cartões amarelos: Arboleda (São Paulo) / Chico, Marlon, Lucca e Waguininho (Novorizontino)

Cartões vermelhos: -

Gols: Ferreirinha (São Paulo) / Rômulo (Novorizontino)

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Diego Costa, Welington (James Rodríguez); Alisson, Pablo Maia, Lucas e Ferreirinha (Erick), Luciano e André Silva (Michel Araújo). Técnico: Thiago Carpini.

NOVORIZONTINO

Jordi; César Martins (Renato), Luisão, Chico; Willean Lepo, Geovane (Dantas), Marlon, Rômulo (Danilo Barcelos), Neto Pessoa (Lucca); Reverson e Waguininho (Fabrício Daniel). Técnico: Eduardo Baptista.