Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 09:11 • São Paulo (SP)

O atacante Calleri deixou o gramado contra o Grêmio na última quarta-feira (17) com dores na coxa e gerou preocupação. No entanto, o camisa 9 do São Paulo foi avaliado pelo departamento médico do clube e não teve lesão constatada, mas ainda sente incômodo no local.

Em razão disso, o jogador - que ainda será reavaliado - pode virar desfalque no time de Luís Zubeldía para enfrentar o Juventude no próximo domingo (21), às 18h30, no Mané Garrincha, pela 18ª rodada do Brasileirão. O time, aliás, já contará com um novo desfalque importante: o volante Alisson passou por cirurgia no tornozelo direito e não tem previsão de retorno.

Calleri sentiu dores no segundo tempo da vitória sobre o time gaúcho e foi substituído por André Silva, que é o principal candidato a ficar com a vaga, caso a baixa do argentino seja confirmada.

No meio-campo, a tendência é que a dupla de volantes seja formada por Luiz Gustavo e Bobadilla. Além disso, o Tricolor tem mais dois desfalques certos: Igor Vinícius e Welington estão suspensos.

O Tricolor, atualmente, é o quarto colocado na tabela do Nacional, com 30 pontos, quatro atrás do líder Botafogo.