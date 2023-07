Segundo maior artilheiro estrangeiro da história do São Paulo, com 57 gols marcados, Jonathan Calleri está muito próximo de se tornar também um dos dez principais goleadores do Campeonato Brasileiro nascidos fora do país. Ao marcar duas vezes contra o Santos, na goleada por 4 a 1 neste fim de semana, o argentino chegou a 32 tentos anotados em quatro edições de Série A disputadas.



O camisa 9 do Morumbi agora é o 13º no ranking de artilheiros estrangeiros do Brasileirão, tendo deixado para trás o ex-lateral paraguaio Arce, ex-Palmeiras e Grêmio, e o atacante argentino Herrera, ex-Corinthians, Botafogo e Vasco. Calleri está a apenas dois gols de entrar no top 10, igualando com o boliviano Marcelo Moreno, ex-Cruzeiro, e seu compatriota Doval, que brilhou pela dupla Fla-Flu nos anos 70.



O atacante terá a chance de entrar neste seleto grupo no próximo sábado, quando o Tricolor voltar a campo pelo Brasileirão enfrentando o Cuiabá, às 18h30, na Arena Pantanal. Com 25 pontos, o São ocupa neste momento a 4ª colocação no campeonato.



ESTRANGEIROS COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DO BRASILEIRO



1º - Petkovic - sérvio - 83 gols

2º - Guerrero - Peruano - 56 gols

3º - Arrascaeta - uruguaio - 49 gols

4º - Aristizábal - colombiano - 48 gols

5º - Cano - argentino - 44 gols

6º - D'Alessandro - argentino - 41 gols

7º - Barcos - argentino - 38 gols

8º - Rodolfo Fischer - argentino - 36 gols

Conca - argentino - 36 gols

10º - Marcelo Moreno - boliviano - 34 gols

Doval - argentino - 34 gols

12º - Pedro Rocha - uruguaio - 33 gols

13º - Calleri - argentino - 32 gols

14º - Arce - paraguaio - 31 gols

15º - Herrera - argentino - 30 gols