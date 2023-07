Em contrapartida, a defesa segue sendo uma 'preocupação' para Dorival. O zagueiro Beraldo, com lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, foi mais uma vez ao gramado para exercícios com a fisioterapia e não treinou com o restante do elenco. Já Alan Franco, que tem dores na perna direita, ficou em tratamento na parte interna do CT da Barra Funda. A tendência é que os dois sejam desfalques.