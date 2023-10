O início complicado, no entanto, nunca influcienciou na avaliação da comissão técnica sobre o jogador. Prova disso são as declarações de Dorival Júnior na entrevista coletiva após a partida contra o Grêmio. Segundo o técnico, o momento delicado da temporada na chegada de James, com uma sequência de jogos decisivos nos mata-matas, atrasou a adaptação do meia à equipe.