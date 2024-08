Auxiliar de Zubeldía justifica time misto do São Paulo contra o Palmeiras

(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 20:14 • Rio de Janeiro

Auxiliar de Luis Zubeldía, técnico do São Paulo, Maxi Cuberas justificou a escalação de apenas quatro titulares na derrota para o Palmeiras, por 2 a 1, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O profissional, que esteve à beira do campo por conta da suspensão do técnico principal, também disse que o Tricolor sofreu com calor e o estado do campo.

➡️ São Paulo atualiza estado de saúde de Patryck Lanza, que deixou o estádio de ambulância

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Seguramente o gramado não é um detalhe menor, é um campo dificil. Jogamos menos de 72h de um jogo muito intenso, Ferreira só jogou um tempo, por isso consideramos quem estava a disposição, como Wellington, Rato, consideramos que Arboleda estava recuperado. Por isso numa linha de cinco, ele com sua leitura tática e suporte físico, poderia resolver bem. - explicou Maxi Cuberas, auxiliar técnico.

➡️ Veja a classificação atualizada do Brasileirão 2024

O Verdão foi às redes com Flaco López, duas vezes, enquanto o Tricolor diminuiu com Luciano. Lázaro ainda teve um gol anulado por impedimento. Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira chegou a 41 pontos, enquanto o rival vem logo atrás, com 38.

- E assim foi, por isso as decisões. Em base da recuperação física dos jogadores e um pouco, sabemos que era 16h, calor, o estado do campo difícil, geralmente se passa esses acidentes neste gramado. Optamos por esse 11 inicial. Mas o grupo respondeu bem, por isso a bronca. Injustamente não levamos o ponto. - acrescentou.

Agora, após o clássico quente no Brasileirão, os rivais viram a chave para focar no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O São Paulo vai encarar o Nacional-URU na quinta-feira (22), às 19h, no Morumbis. O Tricolor arrancou um empate sem gols fora de casa no primeiro embate.

Clássico entre Palmeiras e São Paulo foi quente durante e após os 90 minutos (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)