O defensor equatoriano deixou o gramado chorando na última partida do Equador na data Fifa mais recente. O jogador desabou no gramado, com as mãos no rosto no segundo tempo do duelo em que a sua seleção venceu o Uruguai por 2 a 1, em Quito. Ele sofreu uma fibrose na coxa. O atleta, no entanto, treinou com bola na atividade realizada pelo elenco são-paulino antes do jogo no Rio de Janeiro e pode ser titular.