Árbitro de São Paulo x Botafogo usa muito o VAR e aplica poucos cartões

Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 14:45 • Rio de Janeiro

Escolhido pela Conmebol para apitar São Paulo x Botafogo na noite desta quarta-feira, 25, no Morumbi, o argentino Darío Herrera não é visto como um tipo disciplinador, mas tem por hábito usar bastante o recurso de vídeo em suas decisões.

— Darío Herrera apitou a vitória do Corinthians na Sul-Americana diante do Fortaleza, no jogo de ida das quartas de final. É um árbitro que precisa muito do VAR e não gosta muito de aplicar cartões — diz Paulo Caravina, que é analista de arbitragem e criador de conteúdo do Lance!

O argentino integra o quadro de árbitros da Fifa desde 2015, mas não foi escolhido para nenhuma das Copas do Mundo seguintes. Apesar disso, é figura frequente em competições organizadas pela Conmebol, seja de clubes ou de jogos entre seleções.

— Ele apitou a eliminação do Brasil na última Copa América, quando a Seleção Brasileira caiu diante do Uruguai nos pênaltis —, lembra Caravina.

Apesar de ser adepto do uso do VAR, o analista de arbitragem ressalta que Darío Herrera não consegue fugir de decisões controversas em campo.

— Semana passada ele deixou de marcar um pênalti no Yuri Alberto. Vamos ficar bem atentos à arbitragem neste jogo entre São Paulo e Botafogo, porque tende a ser mais polêmica.