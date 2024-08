(Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 04:15 • ´São Paulo (SP)

Michel Araujo, meio-campista do São Paulo, viveu momentos intensos nas ultimas horas. O jogador esteve em Montevidéu, no Uruguai, para prestar condolências à família de Juan Izquierdo. Ao retornar ao Brasil, o atleta foi direto para o hospital para acompanhar o nascimento de sua segunda filha, Isabela.

+Velório de Izquierdo causa comoção no Uruguai; veja imagens

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O jogador havia chegado, na última quinta-feira (29), ao Uruguai para o velório de Izquierdo, junto com seus companheiros de equipe Rafinha, Wellington Rato, Calleri e Galoppo. Os atletas permaneceram durante toda a cerimônia de despedida e retornaram no mesmo dia ao Brasil, com isso, Michel conseguiu presenciar o nascimento de sua filha.

Juan Izquierdo vivia momento semelhante ao de Michel e havia acompanhado o nascimento de sua segunda filha há pouco mais de uma semana. O jogador do São Paulo está entre os mais abalados com a tragédia e foi visto chorando no confronto contra o Vitória, no último domingo (25), ainda antes da morte do companheiro de profissão. No mesmo dia, o atleta havia feito pedido de oração pela vida de Izquierdo no vestiário da partida.

Michel publicou em suas redes sociais uma carta, emocionado, lamentando a morte do jogador.

- Sem ser amigo, sem ter a certeza absoluta de que já havíamos trocado palavras em algum momento de nossas vidas, digo que sentia como se ele fosse um companheiro, um jogador com quem havia compartilhado estádios e viajado em várias ocasiões. Dói e doerá, que a única coisa que me vem em mente dia e noite é sua família, esposa e filhos. Talvez ter tantas coisas em comum me faz viver isso de outra maneira, de forma mais próxima, mais sentimental. Não tenho palavras para me dirigir a seus familiares e amigos, só que possam encontrar alívio em meio a tanta dor. Juan estará para sempre presente em nossos corações - escreveu o atleta são-paulino em seu Instagram.

Michel Araujo no nascimento de sua segunda filha (Foto: Divulgação / Juan Pablo Romero)

Michel foi liberado, nesta sexta-feira (30), pelo São Paulo para ficar junto da recém-nascida Isabela, segunda filha do jogador, e sua família neste momento delicado.