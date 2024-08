Velório de Izquierdo causa comoção no Uruguai; veja imagens

Torcedores prestaram homenagem para Izquierdo em Montevidéu (Foto: DANTE FERNANDEZ / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 15:16 • São Paulo

O velório de Juan Izquierdo foi realizado na manhã desta quinta-feira na sede social do Nacional, em Montevidéu, e atraiu uma multidão para se despedir do jogador que morreu na última terça (27). Inicialmente, a cerimônia foi reservada para familiares e amigos e depois foi aberta ao público. Segundo o jornal Ovación, cinco jogadores do São Paulo estiveram presentes, Jonathan Calleri, Rafinha, o uruguaio Michel Araújo, Wellington Rato e Galoppo.

Muitas homenagens foram deixadas nos arredores do local e houve muita emoção no último adeus ao lateral, que sofreu uma arritmia cardíaca no jogo do Nacional contra o São Paulo pelas oitavas-de-final da Libertadores no dia 22 de agosto. O corpo de Izquierdo foi levado para Montevidéu na quarta-feira (28) em um avião da Força Aérea do Uruguai.

Durante o velório, o presidente do Nacional, Alejandro Balbi falou sobre o atleta: "Juan pode se sentir muito orgulhoso dos pais que o criaram, da senhora que o encontrou muito jovem e dos filhos que deixa. Nós aprendemos a conhecer a família nesses dias. Nada além de gratidão e admiração pelos pais que ele está deixando neste momento" - disse Balbi.

Veja imagens do adeus a Izquierdo:

