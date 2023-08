O São Paulo não teve o suspenso Dorival Júnior no banco de reservas no empate com o Botafogo neste sábado (19), e o auxiliar Lucas Silvestre foi o substituto. Ele concede entrevista coletiva após a partida disputada no Morumbi, pela 20ª rodada do Brasileirão, e o Lance! transmite ao vivo no vídeo acima. Assista!