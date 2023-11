O São Paulo empatou com o Cuiabá em 0 a 0, no Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi marcado por domínio do Tricolor, que controlou a posse de bola, mas pouco levou perigo ao gol adversário. Assista no vídeo acima a entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior.