AO VIVO: Assista à apresentação de Luis Zubeldía no São Paulo

Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 12:56 • São Paulo (SP)

Novo técnico do São Paulo, Luis Zubeldía é apresentado em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (22). O treinador argentino estava na LDU, do Equador, e foi campeão da Sul-Americana e do Campeonato Equatoriano na última temporada. Ele assina com o Soberano até 31 de dezembro de 2025. Assista à apresentação AO VIVO com o Lance! no vídeo acima.

Luis Zubeldía é o novo técnico do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)