André Silva, do São Paulo, projeta 2026 no Tricolor

O atacante André Silva, do São Paulo, está lesionado e deve voltar aos gramados apenas em 2026. Em entrevista ao Lance!, o centroavante do Tricolor falou um pouco sobre a sua recuperação e seus objetivos no próximo ano.

- Eu já disse antes, quero muito vencer um título grande com a camisa do São Paulo. Meu principal objetivo é a Libertadores, é claro. Infelizmente não conseguimos neste ano, mas tenho 100% de confiança no grupo e sei que vamos alcançar a classificação nesta reta final de 2025 - afirmou André.

O último jogo de André Silva com a camisa do Tricolor foi pela 22° rodada do Brasileirão, no Morumbis, contra o Atlético-MG. Na ocasião, o São Paulo venceu o Galo por 2 a 0. Perguntado sobre sua recuperação, o jogador destacou que segue batalhando para poder se fortalecer e voltar na pré-temporada de 2026.

- É muito difícil (estar fora dos gramados por lesão), mas eu vou superar. Não vai ser uma lesão que vai tirar a minha fé e atrapalhar os planos que Deus colocou na minha vida. Sigo trabalhando para poder voltar, em pouco tempo já vamos estar na pré-temporada de 2026, espero poder voltar com tudo - disse o jogador.

Perguntado também sobre sua importância no grupo, especialmente por seguir como um dos artilheiros do elenco no ano, André Silva tornou a afirmar que o grande objetivo do seu trabalho no São Paulo é a conquista da Libertadores.

- Antes de me machucar eu vinha, pelo menos pra mim, fazendo uma temporada gratificante. Como eu disse, eu tenho certeza que o grupo vai conseguir a classificação (para a próxima Libertadores). Espero voltar bem, pra se Deus quiser voltar, no ano que vem, a ser o artilheiro do São Paulo na Libertadores e também, se Deus quiser, ser campeão - confirmou o atacante.

André Silva em entrevista ao Lance! na Arena Trionda SP (Foto: Lucas Cremonese/Lance!)

Relação com Crespo e com os outros atacantes lesionados

Ainda na entrevista, o jogador destacou que possui uma relação próxima com os outros atletas da mesma posição que estão lesionados (Calleri e Ryan Francisco).

- Bom, nós temos uma relação incrível. Como eu sempre falo, somos três jogadores que agregam e deixam muito em campo pelo São Paulo. Mas ainda sim é uma disputa sadia, com muito respeito. A gente sabe do potencial do Ryan e da história do "Joni" no nosso clube - continuou - também sabemos que, quando estivermos todos de volta, vamos respeitar a decisão do professor e vamos torcer pra quem estiver melhor no grupo. Seguimos nos recuperando juntos, trabalhando juntos e, mais importante, dando força um para o outro. Nosso grande objetivo é colocar o São Paulo onde ele merece - afirmou André.

Por último, o jogador respondeu sobre a sua relação e admiração a Hernán Crespo, técnico do São Paulo e um dos maiores atacantes da história da Argentina.

- O professor Hernán Crespo é uma pessoa muito especial. Um cara que nos ajuda demais, especialmente ali no setor ofensivo, foi onde ele fez toda a carreira dele e foi ídolo para a Argentina e para o futebol. É um cara que não pensava muito na área, era rápido pra marcar os gols. Ele tem nos passado muitos toques, tanto pra mim, quanto pro Luciano e para os outros atacantes. Também tenho que dizer que ele ajuda demais o grupo, mas como atacante, não tenho palavras pra ele. - Completou o centroavante.

A entrevista com o jogador aconteceu na Arena Trionda, no Shopping Eldorado, em São Paulo.