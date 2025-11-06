Jornalistas elogiam declaração de Hernán Crespo, do São Paulo: 'Expõe'

A entrevista coletiva de Hernán Crespo, após o empate entre São Paulo e Flamengo por 2 a 2, foi muito elogiada na web. Diversos jornalistas consideraram suas falas transparentes e lúcidas, elogiando em peso o treinador.

O São Paulo abriu o placar com Luciano após trapalhada da defesa do Flamengo. Logo na sequência, Pablo maia fez pênalti em Arrascaeta, e o próprio uruguaio converteu. Na segunda etapa, Samuel Lino botou o Rubro-Negro na frente, mas Ferreirinha deixou tudo igual mais uma vez.

Hernán Crespo compara São Paulo a Palmeiras e Flamengo

Hernán Crespo, técnico do São Paulo, reconheceu a diferença de patamar entre o Tricolor e as equipes de Palmeiras e Flamengo após o empate em 2 a 2 contra o Rubro-Negro. O argentino explicou que a distância entre os clubes é resultado de investimentos contínuos realizados por Palmeiras e Flamengo ao longo dos anos. Ele destacou que não é possível alcançar rapidamente o nível dessas equipes.

- Eu falo sempre, com dinheiro você encurta os tempos. Há quanto tempo Palmeiras e Flamengo são competitivos? É assim Felipe Luis sabe. Depois, só com dinheiro? Não, não quero faltar com respeito aos trabalhos de Abel e Felipe, mas são situações diferentes. Com dinheiro encurta os tempos. Ali há anos e anos de investimento. Temos de ter ideias com calma e brigar pelo o que a gente (São Paulo) pode brigar. Quanto custam os jogadores do Flamengo e Palmeiras? Não só comprar como resistir propostas da Europa. Outro nível - declarou em coletiva.

