A bola do Campeonato Paulista do ano que vem será revelada no evento de lançamento da competição, nesta terça-feira, mas a Penalty já celebra. A fornecedora de material esportivo desenvolveu o equipamento em avaliação conjunta com os atletas. Segundo a empresa, a iniciativa é inédita no futebol brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

- Quando fizemos a proposta, a adesão dos atletas e das comissões técnicas foi de imediato, topando participar com a máxima atenção e dedicação em cada teste e em cada feedback. Eles foram incríveis - afirmou Renato Almeida, diretor de Integração e Desenvolvimento da Federação Paulista.

De acordo com a entidade, atletas e especialistas testaram os protótipos em campo. O objetivo foi entender a percepção deles em relação a aspectos como controle, trajetória, aderência e resistência em diferentes condições de jogo.

continua após a publicidade

- A nova bola representa o máximo de tecnologia e inovação. Mantém a Penalty na vanguarda do esporte ao ser produzida em parceria com a Federação Paulista de Futebol, atletas e especialistas, em uma ação inédita - destacou. Roberto Estefano, fundador da Penalty

Atual campeão paulista, Hugo Souza, goleiro do Corinthians, comentou a análise do escolher o modelo.

- Nós que somos responsáveis pelo espetáculo, e isso nos dá voz. Acredito que o jogador precisa ter cada vez mais voz no futebol - destacou o jogador corintiano.

continua após a publicidade

Já Rafael, goleiro do São Paulo, entende que a parceria federação-jogadores é benéfica para o campeonato.

- (Ajuda a) Melhorar ainda mais o nosso campeonato. Fico feliz pela Federação estar nos escutando também - celebrou.

A FIFA oficializou, nesta segunda-feira (10), a venda dos direitos de transmissão da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no Brasil. O Grupo Globo e a gerenciadora LiveMode, parceira da Cazé TV, venceram a concorrência e transmitirão o torneio.