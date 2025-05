Palmeiras promove preço popular e inicia venda de ingressos para clássico contra o São Paulo

O Palmeiras iniciou, nesta terça-feira, a venda de ingressos para o clássico contra o São Paulo, na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com valores a partir de R$ 20, as entradas estão disponíveis, inicialmente, apenas para os sócios-torcedores Avanti, até as 10h (de Brasília) de quinta-feira, quando a comercialização será aberta ao público geral.

Palco do duelo entre as equipes no próximo domingo, a Arena Barueri não terá venda de ingressos físicos.

Palmeiras e São Paulo voltam a se enfrentar após a semifinal do Campeonato Paulista, disputada no Allianz Parque, quando a equipe comandada por Abel Ferreira eliminou o rival com um pênalti polêmico marcado em cima de Vitor Roque e convertido por Raphael Veiga.

Com a vitória, o Verdão garantiu vaga na final, mas acabou derrotado pelo Corinthians, que impediu o quarto título estadual consecutivo do Alviverde.

Tabela de preços para o duelo entre Palmeiras e São Paulo, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Reprodução)

Confira valores e setores

Setor A (Portão 4): R$60,00 (inteira) e R$30,00 (meia-entrada)

Setor A1 (Portões 5 e 6): R$70,00 (inteira) e R$35,00 (meia-entrada)

Setor B (Portões 2 e 3): R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia-entrada)

Setor C (Portão 16 – Torcida Palmeiras Pay): R$20,00 (inteira)

Setor C1 (Portões 13 e 15): R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia-entrada)

Setor D (Portão 11): R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia-entrada)

Setor D1 (Portão 10): R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia-entrada)

Palmeiras tem duelo pela Libertadores antes de clássico

Antes de receber o São Paulo, em Barueri, pelo Brasileirão, o Palmeiras viaja ate o Paraguai, onde encara o Cerro Porteño, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Com 100% de aproveitamento na competição continental, o Verdão joga por uma vitória para garatir vaga nas oitavas de final e, consequentemente, abrir vantagem na liderança do grupo G.