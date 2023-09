Com a bola rolando, Jorge Sampaoli, treinador do Flamengo, tentou atrapalhar a circulação de bola do São Paulo ao posicionar Bruno Henrique aberto pelo lado esquerdo do ataque, jogando em cima de Rafinha. A intenção do treinador era inibir passes e movimentos mais ofensivos do lateral-direito, já que ele costuma ser o responsável por distribuir o primeiro passe na construção de jogo do Tricolor.