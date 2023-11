A meia Aline Milene lamentou a derrota do São Paulo por 4 a 1 diante do Corinthians na final do Paulistão Feminino. As Soberanas venceram o duelo de ida por 2 a 1, mas forram superadas na Neo Química Arena e ficaram com o vice-campeonato estadual. A camisa 7, no entanto, enalteceu a campanha do Tricolor e reafirmou o desejo em continuar fazendo parte da história do clube.