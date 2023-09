Os ingressos para a decisão pela final da Copa do Brasil, no estádio do Morumbi, se esgotaram muito rápido. No dia 7 de setembro, as vendas foram abertas para sócios-torcedores do Plano Diamante, mas enfrentaram alguns problemas. Entre eles, o fato de terem sido abertas meia hora antes do previsto e esgotado de forma rápida.