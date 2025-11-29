Vojvoda analisa vitória do Santos contra o Sport e celebra sacrifício de Neymar: 'Diferenciado'

O Santos venceu o Sport por 3 a 0 na última sexta-feira (29), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time saiu da zona do rebaixamento já que ultrapassou o Vitória e o Internacional na tabela.

continua após a publicidade

Vojvoda fez uma análise de sua quarta vitória no comando do Santos e comentou sobre o fato de Neymar ter jogado no sacrifício, já que o jogador sentiu uma lesão no menisco do joelho esquerdo e optou por tentar entrar em campo mesmo com a recomendação médica de operar imediatamente.

-Enquanto a próxima escalação, hoje a diferença com o Mirassol começamos com três volantes e como referência foi Neymar flutuando. Hoje tivemos uma referência como o Tiquinho, mas não posso assegurar a escalação pois o Tiquinho saiu com desconforto. Acho que tendo dias de recuperação pois jogamos apenas na quarta, pode ser uma situação a ser avaliada. Contra o Inter, tínhamos uns jogadores com sequencia de jogo, mas estava para tomar essa decisão. Eu fiz muitas mudanças mas confio em todos os jogadores. Agora temos dias de recuperação, mas faltando duas rodadas vão chegar bem. A ideia é mexer o menos possível, mas se mexe, é por estratégia por uma circunstância física - explicou o argentino.

continua após a publicidade

Vojvoda durante entrevista coletiva após vitória diante do Sport, na VIla Belmiro. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Príncipe da Vila:

Vojvoda também comentou sobre o que representou para o time do Santos a presença de Neymar ainda que sem estar 100% fisicamente por causa da lesão.

-Enquanto o meu entendimento eu quero o Neymar sempre dentro de campo e ele também quer estar dentro de campo. Quando não está ,é por uma circunstância maior. Com a presença e seu compromisso, sabemos que é diferenciado faz tempo. Nos momentos importantes quer estar e isso fala mais da pessoa do que do jogador. Nesse nível, não tem que demonstrar nada e sempre algo a mais por ter nome e tem um caminho que precisa seguir cuidando. Mas, o que está mostrando hoje, é uma pessoa de valor. Estou feliz por isso - explicou.

continua após a publicidade

Neymar sentiu dores no empate diante do Mirassol e foi poupado do empate contra o Internacional. No entanto, o jogador já tinha manifestado o interesse de voltar a jogar contra o Sport.

-Com respeito ao Neymar, eu disse sobre o compromisso dele, depois da partida contra o Mirassol e ele estava convencido de que queria jogar. Um desconforto no joelho e comigo manifestou isso e cumpriu a sua palavra. Fez uma partida muito boa completando os 90 minutos nas últimas partidas. Quero parabenizar a ele e a todo time. Quanto ao rendimento, fizemos um bom jogo, difícil. Sabíamos da nossa condição e não tanto do adversário, mas estávamos jogando contra eles e uma situação nossa também. Tivemos o equilíbrio, defendemos bem, personalidade para essa circulação de bola. Conseguimos o gol no primeiro tempo, o que é sempre importante. Aumentamos o placar no segundo tempo. Também tivemos opções de aumentar como o pênalti não considerado. Tive a impressão de que dos três pelo menos dois foram. Isso fica um pouco de lado por ganhar de 3 a 0. Foi uma partida correta e precisamos continuar neste caminho - finalizou.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos