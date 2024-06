Foto: Divulgação/Goiás







Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 21:28 • São Paulo (SP)

O Santos voltou a vencer na Série B. Contra o Goiás na Vila Belmiro, o Peixe fez 2 a 0, com direito a gol contra o goleiro Tadeu após falha bizarra no segundo tempo. O arqueiro, que despertou o interesse do time paulista no início do ano, causou reações dos santistas nas redes sociais. Veja algumas publicações.

Tadeu é MUITO santista pqp não aceitaram a transferência pro Peixe e ele ajudou meses depois — Renan Prates (@renanprates) June 19, 2024

Tadeu deixou claríssimo hoje que não gostou do Goiás não ter liberado ele pro Santos! — raíssa (@raadarroz) June 20, 2024

o gol do tadeu, inacreditável — sasah do santos goes ⚡️ (@saharaaujo) June 20, 2024

Tadeu ídolo. Marcou a remontada do colossal nessa porcaria de campeonato. — #ForaCarille (18/64) (@ParabensRueda) June 20, 2024