Torcedores do Santos elogiam o atacante estreante Wendel Silva: “Bom de bola”

Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 17:08 • São Paulo

O Santos enfrenta o Amazonas pela 23ª rodada do Brasileirão da Série B em busca da liderança e tem a estreia do atacante Wendel Silva, recém contratado por empréstimo do Porto (POR). O primeiro tempo do Peixe não mereceu elogios de torcedores e teve até vaias no intervalo, mas a atuação do novo jogador do time gerou reações positivas nas redes.

