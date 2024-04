Santos venceu o primeiro jogo da decisão por 1 a 0 (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Fábio Lázaro • Publicada em 06/04/2024 - 19:02 • Santos (SP)

O zagueiro Joaquim não participou do último treinamento do Santos antes da decisão do Campeonato Paulista, que acontece neste domingo (7) contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Enquanto praticamente todo elenco estava na Vila Belmiro, o defensor ficou no CT Rei Pelé, onde fez um tratamento especial para poder jogar.

Com R$50 no Lance! Betting, você pode faturar R$200 no empate ou R$312 com uma vitória do Santos sobre o Palmeiras

A expectativa internamente no Peixe é de otimismo para a participação do jogador no duelo contra o rival. Porém, a presença dele no confronto não pode ser dada como certa.

A situação de Joaquim é semelhante a do atacante argentino Júlio Furch, que sofreu uma inflamação no músculo adutor da coxa direita na partida de ida da decisão, no último domingo (31), e passou por uma série de tratamentos intensivos durante a semana para jogar. Assim como o zagueiro, o centroavante não esteve no treino aberto do Santos na Vila Belmiro.

De toda forma, a dupla deve estar com o elenco santista em São Paulo e passará por testes horas antes da partida para definirem se podem ficar, pelo menos, entre os reservas ou se possuem chances de serem titulares.

Caso Joaquim não possa ir a campo, a tendência é que o garoto Jair seja titular. Ele vem ganhando espaço com o técnico Fábio Carille, tendo, inclusive, entrado durante as quartas de final do Paulistão contra a Portuguesa, quando o titular da função não estava bem tecnicamente. Messias corre por fora na disputa.

No ataque, Morelos treinou entre os titulares na maior parte do tempo. Porém, há chances de Carille montar a equipe com mais um meio-campo, com Cazares iniciando o jogo. Pedrinho e até mesmo o volante Tomás Rincón correm por fora.

A provável escalação santista para a partida contra o Palmeiras tem: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim (Jair) e Felipe Jonatan; João Schimidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos (Furch, Cazares ou Pedrinho) e Guilherme.

Joaquim é dúvida para o duelo contra o Palmeiras (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)