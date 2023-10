Quando me efetivaram como auxiliar, eu adorava. Surgiu o papo de que o Marcelo tá lá e o treinador tá ali. Eu sou amigo de todos. Fábio Carille e Diniz me mandaram mensagem. Eu nunca precisei passar por cima de ninguém. Há 40 dias atrás eu estava desempregado. Aconteceram coisas inadmissíveis. Fui campeão paulista em 2015. eu quero crescer na minha vida, mas não vou ficar jogando conversa no vento, eu tenho uma hierarquia. O Gallo já tinha conversado comigo e com a direção para me deixar à vontade após o Diego Aguirre. Eu vou dar a vida por isso aqui. Meu futuro tá ali, eu só quero trabalho. Há 40 dias estava desempregado. Fiquei por um ano. É inadmissível. Não pode chegar alguém e dizer que não pode trabalhar com outro. Alguém que ajuda. Não, tem que trabalhar, sim. É o justo. Fui campeão paulista, representei o Cuca na Libertadores. Quero crescer na vida, mas sem implorar, jogar conversa no ar, passar por cima. Tenho hierarquia a seguir. É trabalhar, não me envolvo com política. Amo o Santos. É muito bom ser campeão, fomos campeões em cima do Palmeiras. Quero ser campeão. estar na hora certa no lugar certo como estou e ajudar.