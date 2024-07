Técnico do Santos, Fábio Carille se pronuncia em meio a interesse do Corinthians

Fábio Carille vive dias decisivos no Santos em meio a interesse do Corinthians (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 19:01 • Fortaleza (CE)

Treinador do Santos, Fábio Carille foi questionado sobre o interesse do Corinthians antes do confronto do Peixe contra o Ceará, pela 14ª rodada da Série B. No entanto, o comandante se esquivou do assunto.

- Totalmente focado no Santos, preparado para esse jogo, quem pode responder isso é meu empresário Paulo Pitombeira. Responder sobre o jogo Ceará e Santos, essas perguntas antes da partida são para falar sobre o jogo. Espero que a gente faça um grande jogo e consiga levar os três pontos daqui.

O Santos tem a oportunidade de dormir na liderança da competição no confronto que pode marcar o último jogo de Carille à frente do clube. O técnico é um dos nomes favoritos para assumir o Timão após a demissão de António Oliveira.

Além de Carille, o Corinthians também cogita a contratação de Ramón Díaz, que está livre no mercado desde sua saída do Vasco. No entanto, o argentino vive um imbróglio judiciário com o Cruz-Maltino, o que dificulta a operação.