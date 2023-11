- O forte do Goiás é a bola aérea. A linha defensiva fez uma das melhores partidas do clube. Tanto o Nonato como o Jean (Lucas) fechavam a linha no meio. Procuramos fechar esses cruzamentos. No contra-ataque, tivemos ansiedade. Estávamos cientes de que teríamos que marcar muito, o Nonato foi até onde deu, o (Lucas) Lima entrou bem, o Mendoza também. O planejamento foi traçado e bem executado. Quem está entrando, está indo bem - declarou o comandante do Peixe.