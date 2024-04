Diretoria do Santos fica satisfeita com início de temporada: ‘É uma reconstrução’

Foto: Divulgação/ "X" Santos







Publicada em 08/04/2024 - 07:00

Após o revés na final do Paulistão, o Santos, derrotado pelo Palmeiras na noite deste domingo (7), não pretende ficar arrasado para o restante da temporada. Com uma boa campanha no estadual, a diretoria considerou os resultados satisfatórios e um bom teste para a Série B, única competição a ser disputada pelo Peixe até o fim da temporada.

Para o presidente Marcelo Teixeira, o principal objetivo no Campeonato Paulista era a classificação para a próxima Copa do Brasil. A boa campanha traçou uma rota promissora para o restante da temporada.

– Quero dar parabéns aos nossos atletas. É uma reconstrução. Nós tivemos quatro meses para conseguir dois objetivos no ano, que eram alcançar a Copa do Brasil de 2025 e chegar a uma final. Agora vamos para o terceiro objetivo do ano que é o Campeonato Brasileiro – disse o presidente, que ainda completou:

– O time está muito focado, perdemos, mas saímos de cabeça erguida principalmente pela atuação da equipe. Tivemos uma atuação importante na Vila e aqui perdemos nos detalhes, mas vamos conversar com os jogadores, pois estão todos de parabéns.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O Santos começou melhor do que o Palmeiras, aproveitando contra-ataques e anulando a tentativa de pressão do rival. Ambos tiveram boas oportunidades para abrir o placar, até que Weverton achou Endrick em belo lançamento, e João Paulo cometeu pênalti. Veiga cobrou e converteu. Depois, o Verdão cresceu e "asfixiou" o Peixe no campo de defesa, ficando próximo de ampliar o marcador.

O clássico seguiu "lá e cá", com os rivais empilhando chances. O Palmeiras era ligeiramente melhor e ampliou: Endrick tomou a bola no campo de ataque, Piquerez fez jogadaça pela esquerda e cruzou. Flaco López ajeitou de cabeça, e Aníbal completou para o fundo das redes. Verdão e Peixe ainda assustaram muito os respectivos goleiros, mas o placar se manteve em 2 a 0.

Palmeiras e Santos disputaram final do Paulistão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ O QUE VEM POR AÍ?

O Palmeiras joga na quinta-feira (11), contra o Liverpool, do Uruguai, pela segunda rodada da Libertadores. Enquanto isso, o Santos estreia na Série B na sexta-feira (19).

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras 2 x 0 Santos

Campeonato Paulista - Final (volta)

🗓️ Data e horário: domingo, 7 de abril de 2024, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🟨 Arbitragem: Raphael Claus (Árbitro); Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back (Assistentes); Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR)

🟨 Cartões amarelos: Zé Rafael, Mayke e Endrick (Palmeiras); Morelos, Gil e Aderlan (Santos)

🟥 Cartões vermelhos: -



⚽ Gols: Raphael Veiga e Aníbal Moreno (Palmeiras)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez (Luan), Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Lázaro (Luis Guilherme), Endrick (Marcos Rocha) e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira.

SANTOS

João Paulo; Aderlan (JP Chermont), Joaquim, Gil e Felipe Jonatan (Hayner); João Schmidt, Diego Pituca (Patati), Giuliano, Otero (Pedrinho) e Guilherme; Morelos (Furch). Técnico: Fábio Carille.