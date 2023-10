No entanto, após a saída não só do treinador, mas também do coordenador Paulo Roberto Falcão, Soteldo foi reintegrado no plantel santista e vem sendo importante na retomada do time no Campeonato Brasileiro. Em entrevista à GaúchaZH, o "baixinho" admitiu propostas nesse período, mas reafirmou seu desejo de permanecer na Vila Belmiro.