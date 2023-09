Alexandre Gallo, coordenador técnico do Peixe, viajou à Europa nos últimos dias com a intenção de convencer Pereyra a jogar no Alvinegro. Porém, o profissional ouviu respostas que praticamente colocam ponto final nas negociações. Agora, mesmo com características distintas, o Santos volta suas atenções a Morelos e considera que as tratativas estão caminhando, segundo apuração da reportagem do Lance!.