O Santos pode ter novidades na escalação para o jogo contra o Bahia. Após a demissão do técnico Diego Aguirre, Marcelo Fernandes comandou as atividades no CT Rei Pelé e esboçou um time titular com Soteldo, Kevyson — da base — e o ponta Lucas Braga em função diferente da habitual, além de promover a volta de Lucas Lima.