Santos x Operário-PR: onde assistir, horário e possíveis escalações do jogo pela Série B

Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 04:15 • São Paulo (SP)

Em busca da liderança, o Santos enfrenta o Operário-PR neste sábado (28), às 18h, na Vila Viva Sorte, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV, Premiere e Prime Video.

O Peixe é o segundo colocado da Série B com 50 pontos, apenas um a menos que o líder Novorizontino. Já o Operário está no meio da tabela, em décimo, com 39 pontos.

Vitória no primeiro turno colocou time paranaense temporariamente no G-4 (Foto: Giovani Baccin/AGIF)

Retrospecto do confronto

No primeiro turno, o Operário venceu o Peixe por 1 a 0 no Germano Kruger, em Ponta Grossa, entrando temporariamente no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol do time do time paranaense foi de William Machado. O Peixe até chegou a balançar as redes, mas o VAR apontou impedimento de Julio Furch.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Santos e Operário-PR (onde assistir, horário, local e arbitragem).

✅ FICHA TÉCNICA

Santos x Operário-PR

29ª rodada - Campeonato Brasileiro Série B



📆 Data e horário: sábado, 28 de setembro de 2024, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro

🚩 Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Schumacher Marques Gomes

🖥️ VAR: Pablo Ramón Gonçalves Pinheiro

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva.



OPERÁRIO (Técnico: Rafael Guanaes)

Gabriel Mesquita; Thales Oleques, Allan Godói (Joseph), Willian Machado e Pará; Índio (Jacy), Vinícius Diniz e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Ronald e Felipe Augusto.