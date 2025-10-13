Rollheiser comenta sequência do Santos no Campeonato Brasileiro: ‘Jogos importantes’
O Peixe encara o Corinthians na próxima quarta-feira (15), na Vila Belmiro
- Matéria
- Mais Notícias
O meia-atacante do Santos Rollheiser estará à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para o duelo diante do Corinthians, na próxima quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na temporada, o argentino disputou 28 partidas com a camisa alvinegra, sendo titular em 24 delas.
Com Garro e Carrillo, Corinthians treina de olho no Santos
Corinthians
Memphis será avaliado e é dúvida do Corinthians contra o Santos
Corinthians
José Martínez falta em treinos do Corinthians e está fora do clássico contra o Santos
Corinthians
— Acredito que estamos prontos. O time treinou bem nesta semana, fizemos uma boa preparação e corrigimos todos os erros que cometemos contra o Ceará. Estamos nos preparando bem para quarta-feira (15), que é uma partida importante, um clássico, e contamos com o apoio da nossa torcida. Clássico tem uma importância maior. Jogamos bem contra o São Paulo, que também foi um jogo grande, e isso dá um entusiasmo extra para fazermos uma boa partida diante do Corinthians — afirmou o camisa 32.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Com 28 pontos e na 16ª colocação, o Santos terá duas partidas consecutivas na Vila Belmiro, oportunidade para aproveitar o apoio da torcida e se distanciar da zona de rebaixamento. Em 26 jogos até aqui, o time soma sete vitórias, sete empates e 12 derrotas.
Após o clássico, os comandados de Vojvoda enfrentam o Vitória na próxima segunda-feira (20), às 21h30 (de Brasília), novamente na Vila Belmiro.
Rollheiser ressaltou a importância da sequência em casa, mas reforçou que o elenco está focado em pensar jogo a jogo.
— Sim, claro (fazer valer a força da Vila Belmiro). São dois jogos seguidos em casa. Sabemos que são partidas importantes para a nossa sequência, então temos que aproveitar essa oportunidade para somar pontos e subir na tabela. Mas primeiro precisamos fazer um bom jogo contra o Corinthians e, depois, pensar no Vitória — concluiu Rollheiser.
O Santos encerra a preparação para o clássico nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), no CT Rei Pelé.
Números de Rollheiser pelo Santos:
28 jogos (24 titular)
1 gol
2 assistências
650 minutos para participar de gol
43 finalizações (11 no gol)
49 passes decisivos
5 grandes chances criadas
33 dribles certos
82% acerto no passe
62% acerto no passe longo
20 desarmes
Nota Sofascore 7.00
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias