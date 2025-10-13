menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Rollheiser comenta sequência do Santos no Campeonato Brasileiro: ‘Jogos importantes’

O Peixe encara o Corinthians na próxima quarta-feira (15), na Vila Belmiro

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 13/10/2025
14:24
Rolleiser chegou ao Santos em fevereiro deste ano e assinou contrato até o fim de 2028. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
O meia-atacante do Santos Rollheiser estará à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para o duelo diante do Corinthians, na próxima quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na temporada, o argentino disputou 28 partidas com a camisa alvinegra, sendo titular em 24 delas.

— Acredito que estamos prontos. O time treinou bem nesta semana, fizemos uma boa preparação e corrigimos todos os erros que cometemos contra o Ceará. Estamos nos preparando bem para quarta-feira (15), que é uma partida importante, um clássico, e contamos com o apoio da nossa torcida. Clássico tem uma importância maior. Jogamos bem contra o São Paulo, que também foi um jogo grande, e isso dá um entusiasmo extra para fazermos uma boa partida diante do Corinthians — afirmou o camisa 32.

Com 28 pontos e na 16ª colocação, o Santos terá duas partidas consecutivas na Vila Belmiro, oportunidade para aproveitar o apoio da torcida e se distanciar da zona de rebaixamento. Em 26 jogos até aqui, o time soma sete vitórias, sete empates e 12 derrotas.

Após o clássico, os comandados de Vojvoda enfrentam o Vitória na próxima segunda-feira (20), às 21h30 (de Brasília), novamente na Vila Belmiro.

Rollheiser ressaltou a importância da sequência em casa, mas reforçou que o elenco está focado em pensar jogo a jogo.

— Sim, claro (fazer valer a força da Vila Belmiro). São dois jogos seguidos em casa. Sabemos que são partidas importantes para a nossa sequência, então temos que aproveitar essa oportunidade para somar pontos e subir na tabela. Mas primeiro precisamos fazer um bom jogo contra o Corinthians e, depois, pensar no Vitória — concluiu Rollheiser.

O Santos encerra a preparação para o clássico nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), no CT Rei Pelé.

Rollheiser acumula 28 jogos com a camisa do Santos nesta temporada. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Números de Rollheiser pelo Santos:

28 jogos (24 titular)
1 gol
2 assistências
650 minutos para participar de gol
43 finalizações (11 no gol)
49 passes decisivos
5 grandes chances criadas
33 dribles certos
82% acerto no passe
62% acerto no passe longo
20 desarmes
Nota Sofascore 7.00

