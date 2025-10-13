Santos divulga programação da semana para duelos contra Corinthians e Vitória

O Santos divulgou no último domingo (12) a programação da semana voltada para os duelos diante do Corinthians e do Vitória.

O Peixe encara o Timão nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos seguem à venda no site do Sócio Rei.

Já o duelo contra o Leão da Barra está marcado para a próxima segunda-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Gabriel Bontempo pode estrear sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Agenda:

28ª rodada - 15.10 - Santos x Corinthians - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

29ª rodada - 20.10 - Santos x Vitória - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

30ª rodada- 26.10 - Botafogo x Santos - 16h (de Brasília) - Nilton Santos

31ª rodada - 01.11 - Santos x Fortaleza - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro

32ª rodada - 06.11 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque

33ª rodada - 09.11 - Flamengo x Santos - 18h30 (de Brasília) - Maracanã

13ª rodada - 15.11 - Santos x Palmeiras - 21h (de Brasília) - Vila Belmiro *clássico remarcado na Data Fifa

Desfalques e retornos:

O técnico Juan Pablo Vojvoda busca a segunda vitória sob o comando do Santos. O treinador não poderá contar com Neymar, que segue em recuperação de uma lesão na coxa direita. Tomás Rincón também será desfalque, após sentir um incômodo na panturrilha esquerda durante o treino da última sexta-feira (10). Além deles, Tiquinho Soares está suspenso.

Por outro lado, o Peixe terá boas notícias. Gabriel Bontempo está de volta após se recuperar de um desconforto muscular e de uma lesão que o afastou dos gramados. Victor Hugo também retorna, recuperado de uma lesão no adutor da coxa direita, enquanto Mayke está novamente à disposição depois de se livrar de uma inflamação no joelho.