A lista não para por aí. O Ceará não ganhava do Santos no Castelão pelo Brasileirão desde 2010, mas venceu em setembro de 2022. O Goiás não ganhava do Santos na Vila desde 2008 e venceu em 2021 e 2022. Enquanto isso, o Avaí não ganhava do Santos desde 2010 e ganhou em julho de 2022, na Ressacada.