Santos volta à Série A com expectativa alta e elenco forte para o Brasileirão

O Santos voltou à Série A do Campeonato Brasileiro determinado a reafirmar sua força após a passagem pela Série B. O clube alvinegro realizou uma das maiores movimentações no mercado da temporada, com destaque para o retorno do ídolo Neymar, que assinou um contrato de seis meses com possibilidade de renovação. A volta do camisa 10 gerou enorme expectativa na torcida, mas o astro ainda se recupera de um edema na coxa esquerda e ficará fora da estreia contra o Vasco, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

Além da contratação de Neymar, o Santos montou um elenco reforçado com jogadores experientes e jovens promessas. O ataque ganhou reforços de qualidade como Tiquinho Soares, e Guilherme, que foi o maior goleador do Paulistão com 10 gols. O meia-atacante Soteldo, que retornou ao clube neste ano, é outro nome de destaque nas contratações, também estará ausente na primeira rodada por precaução médica.

Gabriel Veron chegou por empréstimo junto ao Porto até dezembro de 2025, e Álvaro Barreal foi emprestado pelo Cincinnati dos Estados Unidos até dezembro de 2025, com opção de compra. O argentino Benjamín Rollheiser, que pode estrear como titular contra o Vasco, e o jovem Deivid Washington, emprestado pelo Chelsea, completam as opções ofensivas.

O clube também reforçou outros setores da equipe com contratações pontuais. O zagueiro Zé Ivaldo chegou por empréstimo junto ao Cruzeiro até dezembro de 2025. Outro defensor contratado foi Luisão, que veio do Novorizontino e também assinou até dezembro de 2028. Na lateral direita, Leo Godoy veio emprestado pelo Athletico-PR pelo mesmo período.

Para o meio-campo, o Santos contratou Thaciano, vindo do Bahia por 4,5 milhões de euros (cerca de 32 milhões de reais), com contrato definitivo até dezembro de 2028. Zé Rafael, vindo do Palmeiras por 2,5 milhões de euros (cerca de 15 milhões de reais), assinou contrato até dezembro de 2027.

O Paulistão, onde o time chegou às semifinais, serviu como termômetro para essa nova equipe que ainda mostra certa dependência da individualidade de seus principais nomes. Neymar chegou e tomou conta das bolas paradas, mas o Santos dependeu muito desse tipo de jogada para marcar gols no torneio. Além de ter dependido demasiadamente dos gols d Guilherme, artilheiro da competição.

Pedro Caixinha tem a missão de comandar a equipe no ano, fazendo com que o time não sofra na parte debaixo da tabela do Brasileirão e que ainda possa ter um bom desempenho na Copa do Brasil.